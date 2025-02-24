شنجن تخصص 4.5 مليار يوان لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات

أعلنت مدينة شنجن الصينية، الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، خطة لإطلاق سياسات تحفيزية خاصة لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تشمل حوافز مالية بقيمة 4.5 مليار يوان "630 مليون دولار أمريكي” ، لتعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تشاينا ديلي"، فإن الحزمة الجديدة من السياسات تشمل تقديم مساعدات مالية تصل إلى 60% من التكاليف، بحد أقصى 10 ملايين يوان لكل شركة، وذلك لتعزيز القدرات الحوسبية للشركات.

كما ستوفر الحكومة قسائم لدعم النماذج الحاسوبية، وقواعد البيانات، وتمويلات مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بهدف تسريع وتيرة التطوير والابتكار.

وستعمل شنتشن على دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مشاريعها الكبرى للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز الأبحاث، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وترسيخ مكانة المدينة مركزا عالميا لتطوير تقنيات المستقبل.