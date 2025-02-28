دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت عدد من الدول، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1446 هجرية ليكون عذا السبت المتمم لشهر شعبان.

وقالت سلطنة بروناي إن يوم الأحد 02 مارس 2025 سيكون غزة شهر رمضان المبارك، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

كما نقل المركز أن السلطات في ماليزيا أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال ليكون الأحد 02 مارس أول أيام الشهر الكريم.

من جانبها، أعلنت الهند وباكستان أن الأحد 02 مارس هو اليوم الأول من شهر رمضان هذا العام.

وأعلنت اليابان كذلك أن شهر رمضان يبدأ يوم الأحد.