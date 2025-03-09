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آلاف الأستراليين بلا كهرباء جراء الإعصار "ألفريد"

آلاف الأستراليين بلا كهرباء جراء الإعصار "ألفريد"
9 مارس 2025 10:29

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم الأحد، جراء الإعصار المداري السابق "ألفريد"، الذي تصاحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 316 ألف شخصًا في جنوب شرق ولاية كوينزلاند، فيما كانت مدينة جولد كوست الأكثر تضررًا حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 112 الف شخص.

واجتاح الإعصار "ألفريد" سواحل كوينزلاند، أمس السبت، على هيئة منخفض مداري بعد أن ظل إعصارًا لمدة 16 يومًا، ما دفع ملايين السكان إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد إن الوضع في كوينزلاند وشمال ولاية ساوث ويلز لا يزال خطيرا للغاية بسبب السيول والرياح العاتية، وإن ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة وهبات الرياح المدمرة وتأثيرات الأمواج الساحلية خلال الأيام المقبلة.
وذكر مكتب هيئة الأرصاد الجوية، أن هطول أمطار غزيرة قد يتسبب في حدوث سيول بدأت تتشكل، اليوم الأحد، وأن من المتوقع أن تؤثر هذه السيول على عدة مناطق، بجانب احتمال تعرض الولاية لرياح مدمرة تصل سرعتها إلى نحو 90 كيلومترًا في الساعة.
وقال إن الإعصار السابق أصبح الآن منخفضًا ضعيفًا ويواصل تحركه باتجاه المناطق الداخلية من جنوب شرق كوينزلاند مصحوبًا بكميات كبيرة من الأمطار.
وأدت الفيضانات في شمال ولاية نيو ساوث ويلز إلى مقتل رجل، وتعرضت مركبتان تابعتان لقوات الدفاع الأسترالية، كانتا في طريقهما لمساعدة سكان مدينة ليزمور، لحادث تصادم أسفر عن إصابة عدة ضباط.

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