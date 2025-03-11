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أوكرانيا تشن هجوماً بطائرات مسيرة على موسكو

جنود أوكرانيون يستقلون مركبة عسكرية في منطقة بأوكرانيا(أرشيفية)
11 مارس 2025 12:02

قال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو اليوم الثلاثاء واستهدفت 91 طائرة مسيرة على الأقل العاصمة الروسية مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإشعال حرائق وإغلاق مطارات واضطرار عشرات الرحلات الجوية إلى تحويل مسارها.
وذكرت وزارة الدفاع أنها أسقطت إجمالي 337 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا، من بنيها 91 فوق منطقة موسكو و126 فوق منطقة كورسك.
وأعلنت هيئة مراقبة الطيران تعليق الرحلات الجوية في كل مطارات موسكو الأربعة لضمان سلامة الطيران بعد الهجوم. وأُغلق مطاران آخران شرقي العاصمة الروسية.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
موسكو
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