"الإنتربول" يعتقل 300 شخص في أفريقيا

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، اليوم الاثنين، اعتقال أكثر من 300 شخص في سبع دول أفريقية، ومصادرة ما يقرب من ألفي جهاز إلكتروني خلال عملية دولية كبرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقالت المنظمة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية، في بيان، إن العملية التي أُطلق عليها اسم "البطاقة الحمراء" أجريت بين شهري نوفمبر وفبراير، واستهدفت "عمليات احتيال تتعلق بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاستثمارات وتطبيقات المراسلة".

وخلال أربعة أشهر، ألقت السلطات في بنين ونيجيريا ورواندا وتوغو وساحل العاج وجنوب أفريقيا وزامبيا "القبض على 306 مشتبه بهم وصادرت 1842 جهازاً"، وكشفت عن عمليات احتيال طالت أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب المنظمة.

وأشار "الإنتربول" إلى أن بعض المشتبه بهم قد يكونون "من ضحايا الاتجار بالبشر الذين جرى إكراههم أو إجبارهم على ممارسة أنشطة إجرامية".