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زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزيرة في نيوزيلندا

زلزال
25 مارس 2025 09:14

قالت السلطات في نيوزيلندا إن زلزالاً بقوة 6.7 درجة وقع قبالة جزيرة ساوث آيلاند اليوم الثلاثاء، فيما تقيّم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بالبلاد إمكانية حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي). ونصحت الوكالة سكان منطقتي ساوث آيلاند وفيوردلاند بالابتعاد عن الشواطئ والمناطق البحرية خشية أن تشكل التيارات القوية غير المعتادة أي خطر عليهم.

وذكر نظام (جيونت) في تحذير أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا وعلى بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي جزر سنيرز، في أقصى شمال جزر نيوزيلندا القريبة من القطب الجنوبي.
لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أستراليا إنه لا يوجد تهديد للبر الرئيسي أو الجزر أو الأقاليم من حدوث أمواج تسونامي.
تقع نيوزيلندا على "حلقة النار" النشطة زلزاليا، وهي عبارة عن قوس من البراكين والخنادق المحيطية يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر ويحيط بجزء كبير من المحيط الهادي.

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المصدر: وكالات
نيوزيلندا
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