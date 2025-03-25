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أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
25 مارس 2025 21:07

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، موقفه من الاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة بشأن ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، وحظر استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا.
وقال زيلينسكي، إن بلاده ستؤدي واجبها وستلتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة.
وأوضح الرئيس الأوكراني: "سنقوم بواجبنا لتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني الأميركي"، معرباً عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار البحري فوراً.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، ولتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.
ورحب وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، باتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.
وقال أوميروف على منصة "إكس": "اتفقت جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة، ونبذ استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".
وأضاف: "اتفقت جميع الأطراف على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرؤساء لحظر توجيه ضربات ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا".

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المصدر: وكالات
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