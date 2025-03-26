ليبيا.. دعوات إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية

طرابلس (الاتحاد)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأجهزة المعنية في بلاده إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع لمتابعة آخر مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز إجراءات تأمين الحدود الليبية.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بهدف تعزيز الجهود لضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.

كما أكد على أهمية تكثيف العمل الأمني وتوحيد الجهود لمكافحة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا الملف بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الوطني.

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتعزيز الأمن الوطني، داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك مع الجهات المعنية للحد من تحديات الهجرة غير الشرعية وضمان استقرار البلاد.