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دول تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر 1446هـ

هلال الشهر
29 مارس 2025 17:57

أعلنت كل من أستراليا وإندونيسيا، اليوم السبت، أن عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجري سيكون يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025.
وقالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إن الاثنين 31 مارس يوم عيد الفطر السعيد وذلك "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال"، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ومقره أبوظبي.
بدوره، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن يوم بعد غد الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 مارس.
وفي كل من ماليزيا وبنغلادش وباكستان والهند يتوقع أن "يكون عيد الفطر يوم الاثنين نظرا لأن اليوم السبت هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة" بحسب مركز الفلك الدولي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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