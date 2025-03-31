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فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر

فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
31 مارس 2025 10:36

أرسلت اليابان فريق تقييم متخصص عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلى ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فإن الفريق يتألف من خمسة خبراء بينهم موظفو جايكا والطاقم الطبي، وتتمثل مهمتهم الأساسية في رصد الاحتياجات والوضع الأمني ​​على الأرض وتنسيق إمكانية إرسال فريق إغاثة ياباني من الكوارث.

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بالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة اليابانية، من خلال (جايكا)، في تجهيز مواد إغاثة عاجلة تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، لتلبية احتياجات المتضررين.

المصدر: وام
زلزال
اليابان
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