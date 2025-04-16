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مصر: جهودنا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة

أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة (رويترز)
17 ابريل 2025 01:10

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، مؤكداً أن جهود مصر لم تتوقف لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، في القاهرة أمس، أنه «يجب وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب والعودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق تهدئة في القطاع وإنهاء الكارثة الإنسانية».
وأشار إلى اتفاقه مع نظيره البولندي، على العمل لوقف الحرب في قطاع غزة والرفض الكامل لأية مخططات للتهجير من القطاع، والعمل على خلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدول الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد للصراع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن الأوضاع الإنسانية والطبية «خطيرة للغاية» نتيجة وقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي منذ استئناف العدوان على غزة في شهر مارس الماضي، مشدداً على أن «الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار».

مصر
بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري
القضية الفلسطينية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
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