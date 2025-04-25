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تحطم طائرة للشرطة التايلاندية ومقتل جميع ركابها

تحطم طائرة (أرشيفية)
25 ابريل 2025 09:17

 تحطمت طائرة صغيرة تابعة للشرطة التايلاندية في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الملكية التايلاندية أرتشايون كرايثونج إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تجريبية للتحضير للتدريب على المظلات في منطقة هوا هين قبل أن تتحطم في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش). 

وقالت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براتشواب كيري خان إن الطائرة تحطمت بالقرب من مطار هوا هين. وتظهر الصور أن الطائرة  سقطت في البحر على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

  وقال أرتشايون إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة هم ضباط شرطة، مضيفاً أن خمسة منهم لاقوا حتفهم في مكان الحادث وتوفي واحد منهم في وقت لاحق في المستشفى.

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ولم يعرف حتى الان سبب التحطم. وقال أرشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة بما في ذلك بيانات من الصندوق الأسود للطائرة. 

المصدر: وكالات
تايلاند
تحطم طائرة
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