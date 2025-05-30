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مقتل 25 شخصاً جراء الفيضانات وسط نيجيريا

مقتل 25 شخصاً جراء الفيضانات وسط نيجيريا
30 مايو 2025 07:42

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، بأن الفيضانات التي ضربت وسط البلاد أسفرت عن مصرع 25 شخصاً، في حين لا يزال أكثر من 10 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضحت التقارير أن مياه الفيضانات المتزايدة اجتاحت أكثر من 50 منزلاً، مما أدى إلى تدميرها بالكامل مع وجود سكانها بداخلها، في حين لا تزال فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها للعثور على المفقودين .

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تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة التي يعزو الخبراء أسبابها جزئيا إلى ظاهرة "النينيو"، تسببت في فيضانات متكررة بمناطق عدة من القارة الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا.

المصدر: وام
نيجيريا
فيضانات
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