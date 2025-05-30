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ترامب يريد التوصل لحل بشأن التجارة مع نظيره الصيني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
30 مايو 2025 23:01

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ على أمل التوصل إلى حل بشأن التجارة والرسوم الجمركية.
وأضاف ترامب "سأتحدث إلى الرئيس شي بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل".
تأتي هذه التصريحات بعد أن اتهم ترامب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بكين بانتهاك اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.
وكتب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن "الصين انتهكت تماما اتفاقها مع الولايات المتحدة".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، أمس الخميس، إن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء"، وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
التجارة
الصين
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