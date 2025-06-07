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القضاء على 40 إرهابياً في الصومال

قوات من الجيش الصومالي (أرشيفية)
8 يونيو 2025 01:07

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أمس، القضاء على حوالي 40 إرهابياً من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في عملية عسكرية مشتركة وسط البلاد.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، فقد شنت قوات الجيش والأمن الوطنية الصومالية هجوماً استهدف عناصر الحركة الإرهابية في منطقة «عيل هريري» بمحافظة «هيران» وسط البلاد، وقتلوا نحو 40 مسلحاً، بينهم قياديان بارزان.
وذكر البيان أن العملية استهدفت عناصر إرهابية كانت تتحصن في إحدى قرى المنطقة، وأن قوات الجيش والأمن الوطني، والأصدقاء الدوليين، استطاعوا قتل المدعو «أبو أنس» الذي كان مسؤولاً عن النقل في الخطوط الأمامية، وكذلك محمد أحمد (حروا)، وهو إرهابي آخر كان يقود عناصر من جماعة «الشباب».
وأضاف البيان أن الجيش الوطني، بالتعاون مع السكان المحليين، يقوم في الوقت الحالي بعمليات تمشيط بحثاً عن فلول العناصر الإرهابية الفارة.
 وتسعى الحكومة الفيدرالية الصومالية، بمساعدة الأصدقاء الدوليين، لاستئصال شأفة الإرهاب بجنوب ووسط البلاد. وحقق الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة انتصارات ميدانية ملموسة في الحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، وأكمل مؤخراً سيطرتَه على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية.

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الصومال
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