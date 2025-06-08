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زلزال قوي يهز عاصمة كولومبيا

سكان بوغوتا يخرجون إلى الشوارع عقب الزلزال
8 يونيو 2025 17:43

ضرب زلزال قوي، العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدنا أخرى في وقت مبكر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفاد به مراسلون صحفيون في المكان ومراكز مسح جيولوجي.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الوطنية الكولومبية أن شدة الزلزال بلغت 6,5 درجات وأنه ضرب بوغوتا ومدنا أخرى.

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ولم ترد، حتى الآن، أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات والبنى التحتية.
وقدّرت معهد المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال بـ 6,3 درجات.
وقال المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 9,08 بالتوقيت المحلي قرب مدينة "باراتيبوينو" في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا.
واهتزت المباني في بوغوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.
ونشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأضواء وأثاث متأرجح.

وتجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.
وقالت امرأة مسنة في بوغوتا، وهي تحاول النزول على درج، "كان الزلزال قويا للغاية".
يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من "أنسيرمانويفو"، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.

المصدر: آ ف ب
كولومبيا
بوغوتا
زلزال
هزة أرضية
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