"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة بعد تسجيل حالات جديدة في عدد من البلدان.

وحذّرت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، من أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، أن "تفشي إمبوكس (جدري القردة) لا يزال يستلزم حال الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا".

حتى العام الماضي، كانت حال الطوارئ الصحية التي تثير قلقا دوليا، في أعلى مستوى لأي وباء بموجب اللوائح الصحية الدولية، الإطار الملزم قانونا للدول الأطراف فيها البالغ عددها 196 دولة (الدول الأعضاء ال194 في منظمة الصحة ولشتنشتاين والفاتيكان). لكن التعديلات التي اعتمدتها دول منظمة الصحة في يونيو 2024 أدخلت مستوى أعلى من التأهب هو مستوى "الطوارئ بسبب تفشي وباء".

يأتي قرار الابقاء على حال التأهب في مواجهة عودة ظهور "إمبوكس" بعد الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية في 5 يونيو الجاري.

كانت هيئة الصحة في غانا أعلنت، أول أمس السبت، أنها سجلّت 45 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة خلال شهر واحد، في أسوأ موجة تفشٍّ منذ عام 2022.

وذكرت، في بيان، أن أي حالة وفاة لم تسجل حتى الآن جراء المرض.

من جانبها، أعلنت سيراليون، نهاية مايو الماضي، تسجيل 14 حالة وفاة وأكثر من ثلاثة آلاف إصابة بمرض جدري القردة منذ بداية العام الجاري، توزعت على جميع مقاطعاتها.