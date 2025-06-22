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ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري داخل كنيسة في سوريا

فرق إسعاف وإنقاذ تتفقد الدمار داخل الكنيسة
22 يونيو 2025 22:56

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إقدام انتحاري على تفجير نفسه داخل كنيسة في دمشق، اليوم الأحد، إلى عشرين شخصا على الأقل، وفق ما أوردت وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى عشرين وإصابة 52 آخرين" بجروح.
وكانت حصيلة أولية للدفاع المدني السوري أفادت بمقتل أكثر من 15 شخصا.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن "انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

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المصدر: وكالات
دمشق
كنيسة
تفجير انتحاري
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