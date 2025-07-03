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قتلى وعشرات المفقودين في غرق عبارة بإندونيسيا

فريق إنقاذ بعد غرق عبارة في طريقها إلى منتجع جزيرة بالي، في بانيووانجي ، جاوة الشرقية.
3 يوليو 2025 08:47

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، وتم إنقاذ 23 آخرين إثر غرق عبارة قبالة جزيرة بالي الإندونيسية.
ويواصل رجال الإنقاذ اليوم الخميس، البحث عن 38 شخصا مفقودين في البحار الهائجة بعد غرق عبارة بالقرب من منتجع جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان إن العبارة (كيه إم بي تونا براتاما جايا) غرقت بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرتها ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

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وأضافت أن العبارة كانت متجهة إلى ميناء جيليمانوك في بالي، وهي رحلة طولها 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وكانت تحمل 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم و22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة.

وقال قائد شرطة بانيوانجي راما سامتاما بوترا، إن العديد من الذين تم إنقاذهم كانوا في البداية فاقدين للوعي بعد أن انجرفوا في مياه متلاطمة لساعات.

 

المصدر: وكالات
إندونيسيا
عبارة
بالي
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