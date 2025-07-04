فيضانات مفاجئة تضرب تكساس

شهدت ولاية تكساس الأميركية فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت خلال ساعات قليلة، أدت إلى فيضان نهر جوادالوبي في مقاطعة كير وسط الولاية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، فيما استخدمت فرق الإنقاذ القوارب اليوم الجمعة في عمليات إنقاذ وسط تهديد المياه الجارفة للمجتمعات والمناطق الطبيعية ومواقع التخييم القريبة من ضفاف النهر.

تسببت الفيضانات في مصرع عدد من السكان، وفق ما أفادت السلطات المحلية التي أشارت أيضاً إلى وجود مفقودين بينهم أطفال.

بلغت كميات الأمطار حتى 25 سنتيمتراً خلال ساعات الليل، متجاوزة التحذيرات الأولية التي توقعت وصولها إلى 7 بوصات في بعض المناطق المعزولة. وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة كير وقوع وفيات دون تقديم تفاصيل إضافية.

صدر تحذير أولي من احتمال فيضانات يوم الخميس، ثم تحول إلى إنذار فيضان شمل أكثر من 30 ألف شخص خلال الليل.

أعلن حاكم تكساس جريج أبوت تقديم مساعدات للمجتمعات في منطقة هيل كنتري، بما في ذلك مدن كيرفيل وإنجرام وهانت، وحث السكان على الالتزام بتعليمات المسؤولين وتجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه.

شهدت ولاية تكساس، منذ مطلع مايو الماضي، سلسلة من الأحوال الجوية القاسية نتيجة منخفض جوي نشط، ما أسفر عن هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة.