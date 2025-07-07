إلغاء رحلات جوية في إندونيسيا بعد ثوران بركان ليووتوبي

قال مدير عام مطار بالي في إندونيسيا، أحمد سويجي شهاب، إن المطار شهد إلغاء 24 رحلة جوية على الأقل، اليوم الاثنين، وذلك إثر ثوران بركان ليووتوبي لاكي لاكي القريب في الجزء الشرقي من البلاد. وقال شهاب، في بيان، إن شركتي جيت ستار إيروايز وفيرجن أستراليا ألغتا عدة رحلات لأستراليا، في حين ألغت شركة إير آسيا إندونيسيا رحلتين محليتين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن شركتي كانتاس إيروايز وإير بوسان سجلتا أيضا تأخيرات إضافية في رحلاتهما. وتعد اضطرابات الرحلات الجوية بسبب ثوران البراكين أمرا شائعا في إندونيسيا، التي تقع في منطقة نشطة بركانيا في المحيط الهادئ.