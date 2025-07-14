زيلينسكي يرشّح رئيس الوزراء لتولي وزارة الدفاع

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، تعيين رئيس الوزراء الحالي دينيس شميغال وزيراً للدفاع، في تعديل حكومي يحتاج إلى موافقة البرلمان.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي إن "الخبرة الهائلة التي يتمتع بها دينيس شميغال ستكون مفيدة بالتأكيد كوزير للدفاع".

وتم تعيين شميغال رئيساً للوزراء في العام 2020، وقاد الحكومة خلال جائحة "كوفيد-19"، قبل بدء الأزمة في أوكرانيا فبراير 2022.

ومن المتوقع أن يصبح وزير الدفاع الحالي، رستم عمروف، سفيراً في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي.

ويحتاج تعيين شميغال إلى موافقة البرلمان الذي أيد إلى حد كبير زيلينسكي منذ بدء الأزمة الحالية، ومن المتوقع أن يدعم اختياره في حال عدم حدوث أي مفاجآت.

وفي وقت سابق من الاثنين، اقترح الرئيس الأوكراني، أن تتولى يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء حالياً، قيادة حكومة جديدة.