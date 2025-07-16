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الكونغو تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالكوليرا

الكونغو تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالكوليرا
16 يوليو 2025 10:45

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ بداية عام 2025.
وقال روجر كامبا وزير الصحة الكونغولي، إن بلاده تعيش المرحلة الحادة من تفشي الوباء الذي انتشر بسرعة هذا العام، لا سيما في كينشاسا العاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 17 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذا التفشي الوبائي هي الفيضانات المتكررة، وانعدام مياه الشرب، وسوء الصرف الصحي، والنزوح الجماعي للسكان.
وشدد الوزير كامبا على تعزيز المراقبة الوبائية في المراكز الحدودية، من خلال البرنامج الوطني لنظافة الحدود، وذلك للحد من المخاطر العابرة للحدود. 

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