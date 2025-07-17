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حريق يدمّر مسرح مهرجان «تومورولاند» في بلجيكا

حريق يدمّر مسرح مهرجان «تومورولاند» في بلجيكا
17 يوليو 2025 16:32

دمّر حريق كامل المسرح الرئيسي لمهرجان «تومورولاند» قرب أنتويرب في بلجيكا، عشية انطلاق الحدث السنوي، الذي يُتوقَّع أن يجذب عشاق الموسيقى الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، بحسب عناصر الإطفاء.ولم تُسجَّل أي إصابات فيما أعلن المنظمون في مؤتمر صحفي مواصلة إقامة الحدث المقرر تنظيمه على مدار عطلتي نهاية أسبوعين متتاليتين.
ومن المتوقّع أن يحضر بدءاً من الجمعة مئة ألف شخص إلى موقع المهرجان في بوم قرب أنتويرب، حيث سيُخيّم عدد كبير منهم.
وأعلن المنظمون أنّ موقع تخييم المهرجان «دريمفيل»، سيُفتتح كما هو مخطط له الخميس، مؤكدين أنهم «يبحثون عن حلول» لضمان إقامة المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى كما هو مرتقب.
من المقرر أن يُحيي عشرات من منسقي الأغاني والأسماء اللامعة في عالم موسيقى الإلكتروني من أمثال دافيد غيتا ولوست فريكوينسيز وأرمين فان بورين وشارلوت دي ويت، حفلات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى الممتدة من 18 إلى 20 يوليو، على مسرحين هما «المسرح الرئيسي» و«مسرح الحرية».
وقد دُمّر في حريق الأربعاء «المسرح الرئيسي»، وهو الأكبر بين المسرحين، والذي بُني في مكان ساحر وواسع.
 ونُشر نحو مئة عنصر إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

 

 

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