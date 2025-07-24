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سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب

تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
25 يوليو 2025 01:07

دمشق (الاتحاد)

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قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بانفجار مجهول المصدر في بلدة بشمال غرب سوريا أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية. 
وأعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 100 آخرين جراء انفجار في ريف إدلب بشمال غرب سوريا أمس.
وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في منشور على منصة «إكس»: «نتابع الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين».
وأضاف «عملية الإجلاء تتم رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة».
وأردف «لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء، في ظروف خطيرة ومعقدة».
وفي سياق آخر، أوقفت وحدات من الجيش اللبناني أمس، 78 سورياً في «الهرمل» شرق لبنان وعكار شمال لبنان لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.  
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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