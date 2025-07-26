نيجيريا.. وفاة 600 طفل بسبب سوء التغذية خلال 6 شهر

لاغوس (وكالات)



توفي أكثر من 600 طفل بسبب سوء التغذية خلال الأشهر الستة الماضية في شمال نيجيريا الذي يواجه أزمة سوء تغذية مقلقة، وفق ما أفادت منظمة «أطباء بلا حدود».

وحذرت المنظمة، في بيان، من أن حالات سوء تغذية الأطفال، وهي أشد أشكال سوء التغذية وأخطرها، ازدادت بنسبة 208% بين يناير ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت: «للأسف توفي 652 طفلاً في وحدات الرعاية التابعة لنا منذ مطلع العام 2025، لعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة بسرعة».

وأدى التخفيض الحاد في المساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الهجمات الإرهابية، وخصوصاً في شمال شرق نيجيريا إلى تفاقم الأزمة الغذائية في هذا البلد.

وشكّل العام الماضي نقطة تحوّل في الأزمة الغذائية التي تعصف بشمال البلاد، وفقاً لممثل «أطباء بلا حدود» في نيجيريا أحمد الدخاري. وقال: إن «حجم الأزمة الحقيقية يتجاوز كل التوقعات»، مشيراً إلى «تخفيضات هائلة في الميزانية ولاسيما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي»، ما انعكس على علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية ورعايتهم.