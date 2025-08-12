الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة

مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
13 أغسطس 2025 02:36

غزة (الاتحاد)

ندد وزراء خارجية 27 دولة غربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، بالوضع الإنساني في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بإدخال جميع شحنات المساعدات الدولية غير الحكومية إلى القطاع، وشددوا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وجاء في بيان مشترك أوردته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: «لقد وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا تُصدق، المجاعة تتكشف أمام أعيننا، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف المجاعة وعكس مسارها، يجب حماية المجال الإنساني، ويجب عدم تسييس المساعدات».
وأضاف البيان: «يجب عدم استخدام القوة المميتة في مواقع توزيع المساعدات، ويجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي. يجب اتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين».
وأوضح البيان أنه «بسبب شروط التسجيل الجديدة التقييدية قد تُجبر المنظمات غير الحكومية الدولية الأساسية على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة قريباً، ما قد يزيد الوضع الإنساني سوءاً».
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الإنسانيين، إضافة إلى استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الغذائية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية.

