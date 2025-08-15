«الصحة العالمية»: 4332 حالة وفاة و390 ألف إصابة بالكوليرا في 31 دولة

جنيف (الاتحاد)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع العالمي لـ«الكوليرا» مستمر في التدهور، بسبب الصراعات والفقر، مبينة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 390 ألف إصابة و4332 حالة وفاة بالمرض في 31 دولة هذا العام.

ولفتت كاثرين ألبيرتي، المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «الكوليرا»، إلى أن هذه الأرقام أقل من الواقع، وهي تعكس فشلاً جماعياً رغم أن «الكوليرا»، يعتبر مرضاً قابلاً للوقاية والعلاج بسهولة.

وأشارت في إحاطة صحفية، أمس، في جنيف، إلى أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص إزاء «الكوليرا» في السودان وتشاد وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن، حيث يغذي الصراع انتشار المرض في جميع هذه البلدان.

وأوضحت مسؤولة منظمة الصحة أن مجموعة التنسيق الدولية لتنسيق اللقاحات تلقت منذ يناير الماضي طلبات من 12 دولة، أي ثلاثة أضعاف العدد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه خصص بالفعل هذا العام أكثر من 40 مليون جرعة، مقارنةً بـ 35 مليون جرعة خصصت لكامل العام الماضي، منوهة بأن أكثر من 85% من الجرعات المعتمدة هذا العام مخصصة للدول التي تواجه أزمات إنسانية واستحوذت السودان على الحصة الأكبر.