الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون أثناء فرار السكان من مسلحين في نيجيريا

السكان يحاولون إخراج قارب من البحر في نيجيريا
30 أغسطس 2025 17:46

قال سكان ومسؤولون، اليوم السبت، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 20 آخرين في ولاية زمفرة بشمال غرب نيجيريا بعد غرق القارب المزدحم الذي كانوا على متنه في نهر بينما كانوا يحاولون الهرب من هجوم مسلحين.
وتتعرض زمفرة كثيرا لهجمات يشنها رجال مسلحون معروفون محليا بقطاع الطرق، وسط تصاعد أعمال العنف في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال سكان إن المهاجمين اقتحموا تجمعين سكنيين في منطقة "بيرنين ماجاجي" بعد ظهر أمس الجمعة مما دفع السكان إلى الفرار نحو ضفة نهر قريبة كان بها قارب واحد.
وقال شيهو محمد، وهو عامل بقطاع الصحة في "بيرنين ماجاجي"، إن ابنه الأكبر واثنتين من قريباته "من بين 13 شخصا لقوا حتفهم عندما امتلأ القارب بشدة بالناس".
وقال مايداما دانكيلو رئيس منطقة "بيرنين ماجاجي" إنه تم تأكيد مقتل 13 شخصا من ركاب القارب، وإنقاذ 22 آخرين، وما زال 22 آخرون في عداد المفقودين.
وقتل مسلحون شخصين على الأقل واختطفوا أكثر من مئة شخص في مطلع الأسبوع الماضي في هجوم على بعد نحو 150 كيلومترا غربي "بيرنين ماجاجي".

المصدر: رويترز
نيجيريا
مسلحون
عصابات قطاع الطرق
قطاع طرق
