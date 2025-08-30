الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا

أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
31 أغسطس 2025 02:43

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، إطلاق حملة أمنية استهدفت «أوكاراً تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون» في محافظة طرطوس غربي البلاد. وقالت الداخلية السورية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إن «حملة أمنية أطلقتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، استهدفت أوكاراً تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون، متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية على عناصر ومواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي، والتي كان آخرها استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى مقتل عنصرين»، مضيفةً أن «الحملة الأمنية  لا تزال مستمرة حتى الآن». 
وفي سياق آخر، قتل ثلاثة مدنيين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي بوسط سوريا.  ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر محلية قولها إن «لغماً من مخلفات النظام السابق انفجر على أطراف قرية البانة شمالي حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة ضحايا الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في مناطق متفرقة من سوريا». 
كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة «المضمار» بمدينة تدمر شرقي حمص، بحسب ما ذكرت إدارة المنطقة في منشور بموقع «فيس بوك». 
وبلغ عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 491 شخصاً، بينهم 138 طفلاً و31 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 531 آخرين بجراح، بينهم 238 طفلاً و14 سيدة.

