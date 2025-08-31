الفيضانات تودي بحياة 33 شخصاً في باكستان

لقى 33 شخصاً حتفهم على الأقل وتضرر أكثر من مليوني شخص في ظل استمرار الفيضانات القوية في مناطق شاسعة بإقليم البنجاب في باكستان، حسبما قال الأمين العام لهيئة إدارة الكوارث عرفان على كاثيا.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كاثيا قال للصحفيين، اليوم الأحد، إن ثلاثة أنهار تشهد مستويات خطيرة، في ظل استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة بالإقليم.

وأضاف "حالياً، الوضع حرج للغاية.. لقد رصدنا مستويات مرتفعة في الثلاثة أنهار الرئيسية في إقليم البنجاب". ويشار إلى أن أكثر من 840 شخصاً لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالفيضانات في أنحاء باكستان منذ يونيو الماضي، كما شهدت البلاد ضرراً واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات.