الإثنين 1 سبتمبر 2025
الفيضانات تودي بحياة 33 شخصاً في باكستان

الفيضانات تودي بحياة 33 شخصاً في باكستان
31 أغسطس 2025 14:42

لقى 33 شخصاً حتفهم على الأقل وتضرر أكثر من مليوني شخص في ظل استمرار الفيضانات القوية في مناطق شاسعة بإقليم البنجاب في باكستان، حسبما قال الأمين العام لهيئة إدارة الكوارث عرفان على كاثيا.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كاثيا قال للصحفيين، اليوم الأحد، إن ثلاثة أنهار تشهد مستويات خطيرة، في ظل استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة بالإقليم.

وأضاف "حالياً، الوضع حرج للغاية.. لقد رصدنا مستويات مرتفعة في الثلاثة أنهار الرئيسية في إقليم البنجاب". ويشار إلى أن أكثر من 840 شخصاً لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالفيضانات في أنحاء باكستان منذ يونيو الماضي، كما شهدت البلاد ضرراً واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات.

المصدر: وكالات
الفيضانات
باكستان
