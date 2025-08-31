الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اجتماع وزاري خليجي اليوم في الكويت لمناقشة آخر التطورات

اجتماع وزاري خليجي اليوم في الكويت لمناقشة آخر التطورات
1 سبتمبر 2025 02:18

الكويت (الاتحاد)

ينعقد اليوم في دولة الكويت، الاجتماع الوزاري الـ165 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث ملفات استراتيجية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمس، أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، سيركز على المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة؛ ويبحث الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.
وعقب الاجتماع الخليجي، سيعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان برئاسة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، حيث أكد البديوي أن الاجتماع يناقش خطة العمل المشترك بين الجانبين، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

