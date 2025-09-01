الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كوريا الجنوبية تشهد الصيف الأشد حرارة

مارة يستخدمون مظلات للوقاية من أشعة الشمس في كوريا الجنوبية
1 سبتمبر 2025 22:24

شهدت كوريا الجنوبية هذا الصيف أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس سنة 1973، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، اليوم الاثنين، أن متوسط درجة الحرارة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى 31 أغسطس بلغ 25.7 درجة مئوية، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في صيف العام الماضي (25.6 درجات)، ليسجل بذلك الصيف الأشد حرارة منذ بداية رصد المعطيات المناخية في البلاد.
كما بلغ متوسط درجة الحرارة القصوى اليومية 30.7 درجة مئوية، وهو أعلى معدل مسجل خلال هذا الفصل منذ سنة 1973.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
الصيف
الحرارة
درجات الحرارة
