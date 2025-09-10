الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى جراء الفيضانات في إندونيسيا

قتلى جراء الفيضانات في إندونيسيا
10 سبتمبر 2025 17:39

قالت السلطات الإندونيسية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث ما لا يقل عن 11 شخصا، في حين مازال هناك 13 شخصا مفقودين اليوم الأربعاء، وذلك بعدما وقعت فيضانات غامرة في إقليمين.
وتسببت الأمطار الموسمية التي بدأت أمس الأول الاثنين في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم نوسا تينجارا الشرقية وجزيرة بالي.
وتم العثور على جثث ثلاثة أفراد من أسرة واحدة  عقب أن جرفت المياه منزلهم، ومازال هناك خمسة أشخاص مفقودين اليوم في منطقة ناجيكيو بالإقليم.
وفي بالي، انتشل رجال الإنقاذ ثمان جثث من عدة مناطق، كما أن هناك ثمانية أشخاص مفقودين، حسبما قال محمد إقبال سيماتوبانج رئيس شرطة دينياسارالعاصمة الإقليمية لبالي .
وقد غمرت مياه الفيضانات القوية الآلاف من المنازل والمباني في المناطق السكنية والمناطق السياحية. واضطرت السلطات لقطع الكهرباء والمياه، مما دفع الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى لاستخدام المولدات، حسبما قال وايان كوستر حاكم بالي.
وأضاف أن انهيارات أرضية وقعت في 18 ضاحية في مناطق كارانجاسيم وجيانيار وبادونج، واجتاحت ما لا يقل عن 15 متجراً ومنزلاً، وألحقت الضرر بعدة طرق وجسور.  

المصدر: د ب أ
