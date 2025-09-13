الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البنتاجون»: خطة لنشر ألف جندي في لويزيانا

«البنتاجون»: خطة لنشر ألف جندي في لويزيانا
14 سبتمبر 2025 01:44

واشنطن (وكالات) 

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس، نقلا عن وثائق خطة لوزارة الحرب الأميركية «البنتاجون»، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صاغت مقترحاً لنشر ألف جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا للقيام بعمليات إنفاذ القانون في المراكز الحضرية.
ويسعى ترامب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأميركية. وذكر التقرير أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج. وقالت الصحيفة إن خطة البنتاجون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعداً محدداً لبدء إرسال الجنود.
وذكرت الصحيفة أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الاتحاديين أو مسؤولي الولاية عليه. وتشير خطة البنتاجون في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة يكمل فيها أفراد الحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة. وأكد البنتاجون صحة الوثائق لصحيفة واشنطن بوست لكنه أحجم عن التعليق على فحواها.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قد يرسل قوات اتحادية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.

أخبار ذات صلة
واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن كل «شبر من أراضي الناتو»
البنك الدولي يخصص 70 % من حزمة 100 مليار دولار لأفريقيا
واشنطن
لويزيانا
الولايات المتحدة
أميركا
البنتاجون
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©