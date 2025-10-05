السعودية: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن ذلك يأتي في إطار "جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضحت الوزارة أن "هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

وبيّنت الوزارة أنها استحدثت مؤخرًا منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًّا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.