قتلى في هجوم على مركز لتدريب الشرطة بباكستان

قتل 12 شخصاً بينهم مسلحون وشرطيون في هجوم استهدف مدرسة لتدريب الشرطة شمال غرب باكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني في بيان، أن مسلحين هاجموا مدرسة لتدريب الشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف أن أجهزة إنفاذ القانون تصدت للمهاجمين ما أسفر عن مقتل ستة منهم وستة من رجال الشرطة بينهم متدربون، فيما أصيب آخرون بجروح.

وشهدت باكستان تصاعداً كبيراً في الهجمات المسلحة خلال الأشهر الماضية، فيما يواصل الجيش جهوده منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن في مناطق جبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.