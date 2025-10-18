الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: انتخابات البرلمان معركة بين أنصار الفساد وأنصار التنمية

رئيس الوزراء العراقي خلال تجمع انتخابي
19 أكتوبر 2025 00:39

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل هي معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يسعى لاستمرار عجلة الإعمار والتنمية في العراق.
وقال السوداني، خلال حضوره مؤتمرا انتخابيا للترويج لمرشحي محافظة نينوى ضمن قائمة "الإعمار والبناء" التي يترأسها "نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته. لذلك، فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة".
وشدد على أنه "لا مجال لأخطاء الماضي، ولا مجال للإهمال والتأخير".
وأكد السوداني "أولويتنا هي العمل وخدمة المواطن، ومهمتنا أن نعالج هموم الناس واحتياجاتهم، لأن خدمة أهلنا شرف نسعى إليه".
يسعى رئيس الحكومة العراقية للحصول على ولاية ثانية لإدارة الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نحو 7900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى يوم 11 نوفمبر المقبل في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.
كما أعلنت المفوضية أن 21 مليونا و404 آلاف و291 عراقيا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8703 مراكز انتخابية تضم 39 ألفا و285 محطة اقتراع.
وقد شرعت الكتل المتنافسة في الانتخابات البرلمانية بحملاتها الدعائية، من خلال نشر صور المرشحين وعقد التجمعات الجماهيرية للتعريف ببرامجهم، فضلا عن الاستعانة بوسائل الإعلام والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي. 

أخبار ذات صلة
«رابطة المحترفين» تُحدد مواعيد «الجولة الثامنة» من «أدنوك للمحترفين»
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
المصدر: د ب أ
محمد شياع السوداني
انتخابات برلمانية
العراق
آخر الأخبار
الإنتر يضرب روما في 6 دقائق!
الرياضة
الإنتر يضرب روما في 6 دقائق!
اليوم 08:49
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©