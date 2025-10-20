لافروف وروبيو يبحثان تفاصيل قمة ترامب وبوتين المرتقبة

قالت روسيا إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو للإعداد لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ووصفت المحادثة، اليوم الاثنين، بأنها "بناءة".

واتفق بوتين وترامب، في محادثة هاتفية جرت بينهما يوم الخميس، على لقاء قريب في بودابست عاصمة المجر لعقد ثاني قمة هذا العام وقالا إن لافروف وروبيو سيتحدثان للتحضير للاجتماع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مختصر "جرت مناقشة بناءة بشأن خطوات ملموسة محتملة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل لها خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في 16 أكتوبر".

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل عن فحوى المحادثة الهاتفية.

وتقول روسيا إنها تريد أن تتناول القمة تسوية سلمية محتملة للأزمة في أوكرانيا وسبل تحسين العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.