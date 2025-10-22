الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة أوروبا يجتمعون في بروكسل

قادة أوروبا يجتمعون في بروكسل
22 أكتوبر 2025 16:12

يجتمع قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل يوم غد الخميس، لمناقشة ملفات حيوية  تشمل الأمن والدفاع والتحول الرقمي والمناخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يعيد القادة الأوروبيون خلال القمة، تأكيد التزام الاتحاد بدعم أوكرانيا مالياً للأعوام المقبلة، مع الاستماع إلى كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وتركز القمة، في مجال الأمن والدفاع، على متابعة مشاريع القدرات الدفاعية المشتركة وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع، واعتماد "خريطة طريق الجاهزية الدفاعية 2030" لتعزيز قدرات الاتحاد، إضافة إلى معالجة التهديدات الهجينة والهجمات بالطائرات المسيرة والاختراقات الجوية لمجال الدول الأعضاء.
وتبحث القمة، فيما يتعلق بالتحول المزدوج الرقمي والبيئي، تبسيط الأطر التنظيمية وتقليل الأعباء البيروقراطية ومنع ظهور أعباء جديدة، مع نقاش استراتيجي حول كيفية تحقيق أهداف المناخ الأوروبية وتعزيز تنافسية الصناعة، إلى جانب تأكيد السيادة الرقمية الأوروبية عبر حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة التكنولوجيا المفتوحة وضمان قدرة الاتحاد على تنظيم نفسه في المجال الرقمي.
ويشمل جدول الأعمال الاقتصادي اجتماعاً موسعاً يضم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ورئيس "اليوروغروب"، لمناقشة الوضع الاقتصادي وتعزيز الدور الدولي لليورو والنظر في اليورو الرقمي، إضافة إلى بحث أزمة الإسكان وتحسين الوصول إلى سكن ميسور لائق خصوصاً للشباب والطبقة المتوسطة.

المصدر: وام
