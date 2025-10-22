الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الحوثي تقتحم مكاتب منظمات دولية في حجة

اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
23 أكتوبر 2025 02:33

عدن (الاتحاد)

نفذت ميليشيا الحوثي حملة مداهمات استهدفت مكاتب ميدانية لعدد من المنظمات الدولية بمدينة حجة شمال غربي البلاد، في تصعيد جديد ضد العمل الإنساني داخل مناطق سيطرتها، حسبما ذكرت مصادر محلية أمس.
وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا اقتحموا مقرات منظمة أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، وقاموا بتفتيشها ومصادرة أجهزة وخوادم ووثائق حساسة تتعلق ببرامج المساعدات وبيانات المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة ممنهجة تتبعها الميليشيا لابتزاز المنظمات الإنسانية، وإخضاعها للوصاية الأمنية، وتحويل برامج الإغاثة لخدمة أجندتها السياسية.
في السياق، أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، ضبط سفينة تحمل أسلحة في طريقها للحوثيين بالقرب من باب المندب. وقالت، في بيان صحفي أمس إن «عملية ضبط السفينة جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات السفينة أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية، حيث جرى اعتراضها وتفتيشها بدقة، والقبض على ثمانية بحارين يتبعون أحد القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب كانوا على متن السفينة». 
وحسب البيان، شملت المضبوطات التي وجدت بالسفينة، صاروخاً مضاداً للدروع، وقطع غيار خاصة للطيران المسير (الدرونز)، تضمنت وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية.

