الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تستعد لنشر قواتها في الصومال

أرشيفية
27 أكتوبر 2025 01:37

القاهرة (الاتحاد)

وضعت الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة لنشر قواتها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وقد قام وفد مصري بزيارة مقديشو لهذا الغرض.
 وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2025 إلى أن حوالي 1100 جندي مصري سيشاركون في عملية بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوات مصرية في عملية حفظ سلام في الصومال، حيث كانت بعثة الاتحاد الأفريقي تضمّ سابقاً قوات من إثيوبيا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وأوغندا.

أخبار ذات صلة
«الصليب الأحمر» وفريق مصري يشاركان بالبحث عن رفات الرهائن
اعتقالات حوثية جديدة تطال 3 موظفين أمميين
مصر
الصومال
الاتحاد الأفريقي
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©