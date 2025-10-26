مصر تستعد لنشر قواتها في الصومال

القاهرة (الاتحاد)



وضعت الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة لنشر قواتها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وقد قام وفد مصري بزيارة مقديشو لهذا الغرض.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2025 إلى أن حوالي 1100 جندي مصري سيشاركون في عملية بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوات مصرية في عملية حفظ سلام في الصومال، حيث كانت بعثة الاتحاد الأفريقي تضمّ سابقاً قوات من إثيوبيا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وأوغندا.