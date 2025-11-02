قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، إن هناك حاجة لحلول تدعم السلام في المنطقة وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.

وأكد قرقاش خلال منتدى حوار المنامة، أن دولة الإمارات تدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفاً أن حل الدولتين لا يزال حجر الأساس لشرق أوسط مستقر. وتابع معاليه: «من الصعب جداً أن نتخيل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط دون وجود دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وكرامة».

وشدد قرقاش على ضرورة الابتعاد عن جميع السرديات المتطرفة والعنيفة، متابعاً: «يجب التقدم عبر الشراكات الإقليمية والاندماج الاقتصادي الذي سيتغلب على جميع الخلافات». وأكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه من الضروري العمل لتقوية دور سيادة الدول، مشدداً على ضرورة إبعاد الميليشيات.