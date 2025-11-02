وزير: أميركا لا تخطط لتفجيرات نووية في الوقت الحالي

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد، إن اختبارات الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تشمل تفجيرات نووية في الوقت الحالي.

وأوضح رايت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية "أعتقد أن الاختبارات التي نتحدث عنها الآن هي اختبارات للأنظمة. هذه ليست تفجيرات نووية. هذه ما نسميه تفجيرات غير حرجة".

وأضاف رايت، الذي تتولى وزارته مسؤولية اختبار الأسلحة النووية الأميركية، أن الاختبارات تشمل جميع أجزاء السلاح النووي الأخرى للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ويمكنها إحداث انفجار نووي.

وأوضح الوزير، في برنامج "ذا صنداي بريفينغ" التلفزيوني، أن الاختبارات ستُجرى على أنظمة جديدة للمساعدة في ضمان أن تكون الأسلحة النووية البديلة أفضل من سابقاتها.

وقبل اجتماعه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قال ترامب إنه أمر الجيش الأميركي بإعادة بدء عملية اختبار الأسلحة النووية فورًا بعد توقف دام 33 عامًا.

وأكد ترامب تصريحاته، يوم الجمعة، لكنه لم يجب مباشرة عندما سُئل عما إذا كان ذلك سيشمل اختبارات نووية تحت الأرض كانت شائعة خلال الحرب الباردة.

وقال رايت إن الولايات المتحدة أجرت تفجيرات نووية تجريبية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وجمعت معلومات وقياسات مفصلة عن هذه الانفجارات.

وأضاف "بفضل علومنا وقدراتنا الحاسوبية، يمكننا محاكاة ما سيحدث في الانفجار النووي بدقة متناهية".

وتابع "الآن، نقوم بمحاكاة الظروف التي أدت إلى ذلك، ومع تغيير تصاميم القنابل، ما الذي ستُحدثه هذه التصاميم؟".