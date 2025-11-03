الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدينة ساراتوف الروسية تتعرض للقصف

قصف قيل إنه على مدينة ساراتوف
3 نوفمبر 2025 17:36

تعرضت مدينة ساراتوف الصناعية الروسية، المطلة على نهر فولجا، للقصف بعدة طائرات مسيرة  تردد أنها استهدفت مصفاة نفط.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجمات في ساراتوف، دون تقديم معلومات بشأن مصفاة النفط.
وذكرت هيئة الطيران الروسي، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن العمليات في مطار ساراتوف تأثرت لأكثر من ست ساعات جراء إنذار جوي.
وكانت آخر مرة تعرضت فيها المدينة للهجوم في سبتمبر الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 64 طائرة مسيرة  خلال الليل.  ولم تقدم الوزارة معلومات عن حجم الأضرار.

