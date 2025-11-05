الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعين مقرباً من إيلون ماسك على رأس وكالة ناسا

جاريد إيزاكمان مرشح ترامب لمنصب مدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)
5 نوفمبر 2025 08:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على منصته "تروث سوشل" أنه سيعيد تعيين الملياردير جاريد ايزاكمان المقرب من إيلون ماسك، على رأس وكالة الفضاء الأميركية بالرغم من أنه كان سحب ترشيحه لهذا المنصب في مايو الماضي.
وأوضح  ترامب في منشوره أن ايزاكمان هو "الشخص المثالي لقيادة ناسا نحو عهد جديد وجريء". 
وفي مايو، سحب دونالد ترامب ترشيح ايزاكمان.
وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، سيحل ايزاكمان مكان وزير النقل شون دافي الذي شغل منصب المدير المؤقت للوكالة.
وأضاف ترامب في منشوره "إن شغف جاريد بالفضاء، وخبرته كرائد فضاء، وتفانيه في دفع حدود الاستكشاف، وكشف أسرار الكون، وتعزيز اقتصاد الفضاء الجديد، تجعله مناسبا بشكل مثالي لقيادة ناسا".
وصنع ايزاكمان التاريخ في سبتمبر الماضي عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف.

المصدر: وكالات
