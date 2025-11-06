الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية توفد بعثة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي

مستودع لصناديق الاقتراع في العراق
7 نوفمبر 2025 01:29

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي يعقدون الحوار السياسي العاشر في بروكسل

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، إيفاد بعثة إلى العراق للمشاركة في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، وذلك استجابة لدعوة المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات. وقالت الجامعة في بيان، إن البعثة ستكون برئاسة الأمين العام المساعد السفير الدكتور فائد مصطفى، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة من 5 جنسيات عربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح البيان أن المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأعضاء، وحرصها على دعم مسيرة الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
وأضاف: «إن البعثة ستقوم بتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين ويوم الاقتراع وعد وفرز الأصوات، مع التأكد من التزامها بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة».
وأكد أن البعثة ستصدر بياناً تمهيدياً بعد انتهاء عملية المراقبة، يعقبه تقرير نهائي متضمناً الملاحظات التفصيلية والتوصيات ذات الصلة، على أن يتم رفعه إلى الجهات العراقية المختصة.
كما أعرب عن تطلع بعثة الجامعة لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة، تعكس إرادة الشعب العراقي الحرة، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.

مجلس النواب العراقي
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
الانتخابات العراقية
العراق
البرلمان العراقي
انتخابات العراق
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©