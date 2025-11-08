الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤجل زيارته إلى كولومبيا

عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤجل زيارته إلى كولومبيا
8 نوفمبر 2025 10:28

 اضطر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تعديل خطته للسفر إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية في كولومبيا في اللحظات الأخيرة بسبب تعطل طائرة حكومية.
وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن طائرة إيرباص "إيه 350" ضمن وحدة نقل كبار الشخصيات التابعة للجيش الألماني، والتي كانت مخصصة لرحلة الوزير من هامبورج، لم تعد متاحة بسبب عطل تقني.
ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار فريدريش ميرتس في هذه القمة.
وأضافت الوزارة أن الوزير يعتزم الآن السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك التوجه إلى مدينة سانتا مارتا الواقعة على البحر الكاريبي شمالي البلاد للمشاركة في الاجتماع.
وكان من المقرر أن يتوجه فاديفول غداً الأحد من كولومبيا إلى بوليفيا على متن الطائرة الحكومية، لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة حديثاً.
ومن المخطط أن يشارك وزير الخارجية الألماني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (جي 7) في مقاطعة أونتاريو الكندية.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
كولومبيا
