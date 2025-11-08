العثور على مادة غامضة في موقع انفجارات مسجد بإندونيسيا

قال قائد الشرطة الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو اليوم السبت إن الشرطة عثرت على ما قد يكون مسحوقاً متفجراً وذلك خلال التحقيق في انفجارات وقعت في مسجد بالعاصمة جاكرتا، مضيفا أن حالة المشتبه في ضلوعه بالأمر تتحسن.

وقال مسؤولون إن الانفجارات التي أسفرت عن إصابة العشرات أثناء صلاة الجمعة ربما كانت هجوما، وتشتبه السلطات بأن طالبا يبلغ من العمر 17 عاما هو الجاني.

وذكر ليستيو في مؤتمر صحفي بعد زيارة للمصابين في أحد المستشفيات "عثرنا على عدة أدلة داعمة".

وتابع "كانت هناك أشياء مكتوبة وبعض المسحوق الذي ربما أحدث انفجاراً. نجمع تقارير أخرى، عبر فحص منصات التواصل الاجتماعي وأفراد العائلة لجمع كل المعلومات".

وقال ليستيو إن المشتبه به، وهو طالب في مدرسة بجوار المسجد، يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الجمعة.

وأضاف "حالة المشتبه به تتحسن، ونأمل أن يساعدنا ذلك عندما نحتاج إليه".