الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على مادة غامضة في موقع انفجارات مسجد بإندونيسيا

العثور على مادة غامضة في موقع انفجارات مسجد بإندونيسيا
8 نوفمبر 2025 14:30

 قال قائد الشرطة الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو اليوم السبت إن الشرطة عثرت على ما قد يكون مسحوقاً متفجراً وذلك خلال التحقيق في انفجارات وقعت في مسجد بالعاصمة جاكرتا، مضيفا أن حالة المشتبه في ضلوعه بالأمر تتحسن.
وقال مسؤولون إن الانفجارات التي أسفرت عن إصابة العشرات أثناء صلاة الجمعة ربما كانت هجوما، وتشتبه السلطات بأن طالبا يبلغ من العمر 17 عاما هو الجاني.
وذكر ليستيو في مؤتمر صحفي بعد زيارة للمصابين في أحد المستشفيات "عثرنا على عدة أدلة داعمة".
وتابع "كانت هناك أشياء مكتوبة وبعض المسحوق الذي ربما أحدث انفجاراً. نجمع تقارير أخرى، عبر فحص منصات التواصل الاجتماعي وأفراد العائلة لجمع كل المعلومات".
وقال ليستيو إن المشتبه به، وهو طالب في مدرسة بجوار المسجد، يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الجمعة.
وأضاف "حالة المشتبه به تتحسن، ونأمل أن يساعدنا ذلك عندما نحتاج إليه".

أخبار ذات صلة
54 جريحاً في انفجار بمسجد داخل مدرسة شمالي جاكرتا
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا لدى الدولة
المصدر: د ب أ
أندونيسيا
إندونيسيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©