الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

رئيس جيبوتي يترشح رسميا لولاية جديدة

اسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي
8 نوفمبر 2025 20:20

أعلن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم السبت، ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل 2026، بحسب بيان أصدرته رئاسة جيبوتي.
وأورد البيان أن "التجمع الشعبي للتقدم"، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، عقد السبت مؤتمرا في عاصمة هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وبعد تسميته مرشحا لحزبه، "وافق الرئيس جيله على هذه التسمية بامتنان، مكررا التزامه من أجل الوحدة والاستقرار والتنمية وسط ظروف عالمية صعبة"، وفق المصدر نفسه.
جيبوتي مستعمرة فرنسية سابقة نالت استقلالها عام 1977. وتعتبر دولة مستقرة في محيط مضطرب، إذ تحدّها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتقع قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر. ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

